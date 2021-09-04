Руководителя фестиваля «День Д» Принцеву задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 сентября. Глава проекта памяти писателя Сергея Довлатова «День Д» Анастасия Принцева была задержана на фестивале в Северной столице, сообщила адвокат девушки Андрей Тындик.

По словам юриста, Принцевой и еще одному участнику мероприятия вменяют организацию массового пребывания и передвижения граждан в публичных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

«У нас произошло задержание на фестивале Довлатова нескольких граждан в связи с тем, что им вменяется нарушение административного законодательства, а именно статьи 20.2 КоАП («Организация массового пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»)», — отметил Тындик.

Сама руководитель проекта памяти подтвердила, что в настоящий момент вместе с адвокатом и двумя коллегами находится в отделении полиции.

Ранее режиссер Алексей Герман-младший рассказал о никогда не публиковавшихся документах о Довлатове.