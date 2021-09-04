Спасатели ищут сорвавшегося с Володарского моста в Петербурге мужчину

Санкт-Петербург, 4 сентября. Спасательные службы приступили к поискам мужчины, который в субботу сорвался в реку Неву с Володарского моста в Северной столице России.

Известно, что сотрудники спасательной службы уже прочесали берега от моста до Финляндского вокзала, однако мужчину так и не обнаружили. В настоящее время просматриваются видео с городских камер наблюдения.

Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить следователям в ходе проверки.

Ранее сообщалось о мужчине, который спас прыгнувшего с моста человека в Ростове-на-Дону. На видеозаписи, распространенной пользователям социальных сетей можно, можно заметить, как один из отдыхающих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прыгает с моста, после чего его на берег вытаскивает на берег молодой человек.