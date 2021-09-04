В Ленинградской области заметили северное сияние

Санкт-Петербург, 4 сентября. Северное сияние можно было наблюдать над Ленинградской областью минувшей ночью. Петербургские фотографы поделились кадрами природного явления.

В ночь с 3 на 4 сентября в Выборгском районе Ленинградской области было замечено северное сияние. Кадры удалось запечатлеть «охотнице» за авророй Екатерине Стрельниковой. Девушка рассказала, что природное явление удалось увидеть в ночные часы над деревней Озерки.

«Гуляли по пляжу и вдруг засветило северное сияние, пришлось камеру ставить на съемку тайм-лапса», — объяснила Стрельникова.

Также красоту северного сияния удалось поймать фотографу из Петербурга Алексею. Он отправился за фотографиями в Ломоносовский район. Свои снимки он сделал в деревне Кандикюля с 01:30 до 03:00 часов. Результатами Алексей поделился в своем Instagram.

МЧС России ранее предупредило о скором наступлении первых заморозков в Ленобласти. Столбики термометров могут опуститься до отметки в три градуса ниже нуля.