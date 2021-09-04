Посетителей ТРК в Петербурге эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации

Санкт-Петербург, 4 сентября. Экстренные службы вывели всех людей из торгового центра «Атмосфера» у метро «Комендантский проспект» в Северной столице.

Очевидцы публикуют фотографии, на которых видно, что возле торгового центра образовалась толпа людей. При этом сотрудники МЧС не попали в кадр. Пока неизвестно, что конкретно произошло. Официальной информации об инциденте пока нет.

Ранее спасатели эвакуировали более 70 человек из горящей многоэтажки в Сочи. Дом вспыхнул на улице Демократическая в Адлерском районе города. Данных о погибших и пострадавших не публиковалось.