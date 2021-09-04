Реконструкция Колпинского шоссе сделает сообщение с Пушкином более комфортным

Санкт-Петербург, 4 сентября. Решение губернатора Петербурга Александра Беглова о реконструкции Колпинского шоссе продиктовано заботой о местных жителях.

Такую точку зрения выразил эксперт по транспортному развитию территорий ИТП «Урбаника» Илья Резников. В Колпино появляются новые жилые кварталы, и дорогу требуется расширять для удобства автомобилистов, отметил он в беседе с «Невскими новостями».

«Там построили целый жилой район "Славянка", а шоссе как было двухполосной маленькой дорогой, так и осталось. Теперь оно регулярно стоит в пробках. Это место требует расширения. Также важно решать проблему въезда в Пушкин», — обратил внимание собеседник издания.

Александр Беглов ранее открыл шестиполосную дорогу на Софийской улице, соединившую Пролетарскую улицу и Заводской проспект от съезда трассы М-11 «Нева» и ставшую новым выездом у Колпинского шоссе. В дальнейшем следует работать над улучшением сообщения Колпино с Пушкином, в частности заняться реконструкцией Колпинского шоссе и прокладкой новых подъездов к трассе М-11, подчеркнул градоначальник.