Эксперт Федяков оценил роль Севморпути в сотрудничестве Петербурга и Владивостока

Санкт-Петербург, 4 сентября. Постоянные грузовые рейсы начнут отправляться из Владивостока в Петербург в следующем году.

Северный морской путь станет магистралью, которая свяжет столицу Приморья и Санкт-Петербург. Глава государства Владимир Путин заявил, что страна нуждается в морском грузовом сообщении между разными частями России. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Генеральный директор INFOLine Иван Федяков отметил в комментарии АБН, что такое сотрудничество имеет множество преимуществ, среди которых — поступление в Северную столицу рыбы с Дальнего Востока, которая обходит по своим качественным характеристикам продукцию из Скандинавии.

По его словам, до 80% рыбы, которая добывается в РФ, ловится на территории ДФО. Из-за специфики логистики и инфраструктуры, основная ее масса экспортируется в страны АТР, однако использование Северного морского пути позволит нарастить поставки в европейскую часть России.

Севморпуть также может повысить свое международное значение, полагает директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов. Он убежден, что после налаживания кооперации между Владивостоком и Петербургом, на проект обратят внимание европейские игроки.