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Пьяный водитель Kia разбил пять припаркованных машин на улице Жени Егоровой
Происшествия
Пьяный водитель Kia разбил пять припаркованных машин на улице Жени Егоровой
Невские Новости  /  Александра Лашко

Санкт-Петербург, 4 сентября. Мужчина, севший за руль иномарки в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал аварию с пятью автомобилями, сообщают очевидцы. Все произошло на улице Жени Егоровой.

Изначально Kia Rio врезалась в припаркованный Volkswagen, который по инерции ударил еще несколько машин паровозиком. По некоторым данным, никто из людей не пострадал, а автомобили получили механические повреждения.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции зафиксировали состояние нарушителя ПДД. В соцсетях отмечают, что до приезда автоинспекторов водитель получил несколько ударов от хозяев испорченных машин. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливает полиция.

Четыре человека получили различные травмы в ДТП с участием двух иномарок в Тверской области. Все произошло на подъезде к трассе М-11 в Калининском районе региона. Участниками аварии стали автомобили Hyundai Accent и Toyota.

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