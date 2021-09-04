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МЧС России предупредило о скором наступлении первых заморозков в Ленобласти
Общество
МЧС России предупредило о скором наступлении первых заморозков в Ленобласти
Невские Новости

Санкт-Петербург, 4 сентября. Жителей Ленинградской области ожидают первые сентябрьские заморозки. Согласно прогнозам синоптиков, они наступят с началом новой рабочей недели.

Первые заморозки на территории Ленинградской области ожидаются в понедельник, 6 сентября. Об этом сообщили представители регионального управления МЧС России со ссылкой на прогнозы синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Заморозки будут наблюдаться ночью и утром. Столбики термометров могут опуститься до отметки в три градуса ниже нуля. Днем воздух прогреется до +15 градусов, возможны кратковременные дожди. В связи с наступлением холодов специалисты МЧС рекомендуют гражданам теплее одеваться и сытно есть для восполнения запасов энергии перед прогулками на улице.

Автовладельцам следует внимательно изучить состояние своих транспортных средств перед долгосрочными поездками. В случае возникновения поломок не рекомендуется устранять неполадки самостоятельно, так как это может привести к обморожению.

Как сообщалось ранее, осенью рябина для заготовок собирается после первых заморозков. Это позволяет достичь наилучших вкусовых качеств. Если рябина не подморожена, то она будет отличаться горьким привкусом.

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