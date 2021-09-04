Губернатор Петербурга запустил движение по новому участку Софийской улицы

Санкт-Петербург, 4 сентября. Жители Санкт-Петербурга смогут проехать по новому участку Софийской улицы. Он позволит улучшить пропускную способность дорожной сети Колпинского района.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал старт движению на новом участке Софийской улицы. Его строительство позволило создать прямой выезд на Заводской проспект, что положительно скажется на дорожной ситуации на Колпинском шоссе, передает телеканал «Санкт-Петербург». Отмечается, что глава города высоко оценил качество нового объекта.

«Так и дальше нужно строить. Своевременно, качественно, чтобы радовать жителей. Хороший подарок жителям Колпино», — объяснил он.

За время проведения работ было обустроено шесть полос движения, дорожка для велосипедистов, а также карманы для будущих районов. Кроме того, на участке установлены шумозащитные экраны. По словам губернатора, открытие дороги позволит начать реконструкцию Колпинского шоссе.

Как сообщалось ранее, Александр Беглов посетил новый газомоторный парк автобусов, расположенный на Хрустальной улице. Глава города подчеркнул, что технологичный транспорт станет основой обновленной транспортной системы Северной столицы.