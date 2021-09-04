Подросток изнасиловал ровесницу в Сестрорецке

Санкт-Петербург, 4 сентября. Подростка из Сестрорецка заподозрили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении его ровесницы.

В полицию обратился 45-летний мужчина, который заявил, что школьник 2006 года рождения надругался над его дочерью в подъезде. Информация о случившемся была передана следователю, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Несколько недель назад в Курортном районе города произошел похожий инцидент. Отдыхавший в детском лагере школьник надругался над семилетней девочкой. Ее мать заявила о случившемся в полицию, по данному факту была организована проверка.