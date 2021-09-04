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Подросток изнасиловал ровесницу в Сестрорецке
Происшествия
Подросток изнасиловал ровесницу в Сестрорецке
pixabay.com

Санкт-Петербург, 4 сентября. Подростка из Сестрорецка заподозрили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении его ровесницы.

В полицию обратился 45-летний мужчина, который заявил, что школьник 2006 года рождения надругался над его дочерью в подъезде. Информация о случившемся была передана следователю, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Несколько недель назад в Курортном районе города произошел похожий инцидент. Отдыхавший в детском лагере школьник надругался над семилетней девочкой. Ее мать заявила о случившемся в полицию, по данному факту была организована проверка.

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