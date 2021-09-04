Ушел из жизни глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков

Санкт-Петербург, 4 сентября. Умер глава муниципального образования Озеро Долгое Виктор Байдалаков, сообщает телеканал 78. Причина смерти депутата не уточняется.

Виктор Байдалков родился в Ленинграде в 1964 году. Окончил Северо-Западную академию государственной службы и Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет.

С 1998 по 2004 год работал главным помощником депутата Заксобрания Петербурга, после чего возглавил муниципальное образование Озеро Долгое. Был государственным советником Санкт-Петербурга 3-го класса. У Байдалкова остались жена, двое детей и двое внуков.

Несколько дней назад в столичном фитнес-клубе скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. Мужчина почувствовал себя плохо во время тренировки и потерял сознание. Оперативно прибывшие на место ЧП медики не смогли спасти его жизнь.