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Автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с иномаркой в Ленобласти
Происшествия
Автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с иномаркой в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 сентября. Серьезное ДТП с участием скорой помощи и Renault Kaptur произошло на трассе в городе Кириши Ленинградской области.

Дорожный инцидент случился в 7:44 на пересечении проспекта Героев и улицы Энергетиков. После сильного удара машина с медиками опрокинулась. В результате травмы получили 61-летний водитель легковушки, а также фельдшер, медсестра и пациент из машины скорой помощи. Их доставили в больницу. По предварительной информации, пострадавшие получили легкие повреждения.

Еще одна авария произошла в Петербурге на Красносельском шоссе 2 сентября. Водитель Ford на скорости врезался в дорожный знак и уронил его на встречные машины.

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