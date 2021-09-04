Загоревшиеся склады на Кубинской улице в Петербурге сняли на видео

Санкт-Петербург, 4 сентября. Открытое горение двух складов на общей площади 2000 квадратных метров зафиксировали в Московском районе Северной столицы. Федеральное агентство новостей получило видео с места ЧП.

Сообщение о пожаре на улице Кубинская 76 поступило на пульт спасателей в 06:24 по местному времени. В 08:22 ранг пожара снижен до первого. Сведения о пострадавших пока не поступали. К ликвидации пожара от МЧС привлекли 13 единиц техники и 65 человек личного состава, сообщает пресс-служба ведомства.

Угроза распространения возгорания устранена. Всего в борьбе с огнем участвуют более 70 человек. Причины и обстоятельства пожара пока неизвестны.