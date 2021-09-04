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Туристы и жители Петербурга смогут посетить башню Городской думы с 9 сентября
Общество
Туристы и жители Петербурга смогут посетить башню Городской думы с 9 сентября
Невские Новости

Санкт-Петербург, 4 сентября. Косметический ремонт башни Городской думы в Санкт-Петербурге завершен. Горожане и гости Северной столицы смогут посетить ее с 9 сентября.

Башня Городской думы, расположенная на пересечении Невского проспекта и улицы Думской в Санкт-Петербурге, откроется для посетителей 9 сентября. Об этом сообщили представители городского комитета по культуре.

«С 9 сентября для посетителей открывается знаковое сооружение на Невском проспекте, одна из высотных доминант центра города – башня Городской думы», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что летом 2021 года здание было передано Центру музыкальной культуры «Чайковский». С открытием башни для посетителей будет организована выставка, посвященная 30-летию со дня возвращения Санкт-Петербургу его исторического названия, а также местам, связанным с композитором Петром Чайковским.

Как сообщалось ранее, в Петербурге завершилась реставрация Семинарского корпуса Александро-Невской лавры. Ремонтные работы проводились в соответствии с городским планом мероприятий.

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туризм башня башня городской думы
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