Жители Петербурга почтили память погибших в бесланской трагедии

Санкт-Петербург, 4 сентября. Мемориальная акция в память о погибших в бесланской школе детей, учителей и участников спасательной операции прошла при участии жителей Петербурга.

Национальная трагедия произошла 17 лет назад. Террористы заминировали спортзал общеобразовательной школы №1. В результате теракта погибли более 300 человек, половина из которых дети. В год трагедии 3 сентября было объявлено Днем памяти жертв террористического акта в городе Беслане.

Неравнодушные петербуржцы на протяжении нескольких лет выходят в центр города на акцию в память о погибших. Событие проходит без лозунгов и политической символики.

Советник уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Андрей Толмачев, присутствовавший на акции, рассказал о своих ощущениях корреспонденту «ПолитЭксперта». Он уверен, что многие хранят ужасные воспоминания о теракте, и каждый переживает скорбь по-своему.

«Была бы возможность — отдал бы жизнь, не задумываясь. Во всяком случае такое было эмоциональное ощущение», — поделился Толмачев.

О трагическом эпизоде в жизни Северной Осетии и всей страны высказался также президент России Владимир Путин. Перед годовщиной трагедии он одобрил строительство памятников в Беслане пообещал помочь с реабилитацией и обучением пострадавших.