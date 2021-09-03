Беглов поручил выплатить преподавателям Петербурга по 10 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 3 сентября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате педагогам местных учебных заведений по 10 тыс. рублей за работу в пандемию коронавируса.

Деньги учителям поступят в течение трех недель, сообщили в Смольном. Беглов отметил, что преподаватели проводили занятия в группах, классах и других места в непростых условиях коронавирусных ограничений. Также он отметил работу педагогов в онлайн-форматах, которые подготавливали учеников к различным олимпиадам, конкурсам и соревнованиям.

«Самоотверженная работа педагогов позволила в прошлом учебном году избежать тотального перехода на дистанционное обучение», — подчеркнул губернатор.

Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат учителя, школьные психологи, работники детских садов, школьных библиотек, а также мастера производственного обучения в учреждениях профессионального образования и другие.

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