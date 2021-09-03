Уроки футбола ввели в 15 школах Петербурга

Санкт-Петербург, 3 сентября. Уроки футбола ввели с 1 сентября в 15 школах Санкт-Петербурга. Играть школьники будут раз в неделю.

Российский футбольный союз объявил о старте проекта «Футбол в школе» 1 сентября. Программа будет реализована в восьми регионах России, в том числе в Петербурге.

Обучать игре в футбол будут раз в неделю в рамках третьего урока физкультуры. В Петербурге в проект включены 15 школ из различных районов города, в частности Колпинского, Кировского, Приморского, Выборгского, Центрального и Петрозаводского.

Всего в проекте «Футбол в школе» участвуют 150 школ из восьми регионов России. К программе подключились учебные заведения из Волгоградской, Нижегородской, Свердловской, Астраханской и Ярославской областей, Татарстана, Чувашии и Северной столицы. Инвентарь для занятий предоставит РФС, который купит его на свои деньги.