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Конец рабочей недели петербуржцы провели в автомобильных пробках

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 20:05
Общество
Конец рабочей недели петербуржцы провели в автомобильных пробках
Невские Новости

Санкт-Петербург, 3 сентября. Высокий уровень загрузки дорог Санкт-Петербурга зафиксировали в пятницу, 3 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Судя по информации с карты, которую предоставил сервис, из-за ДТП было затруднено движение в районе площади Александра Невского. Там в заторах стояли автомобили на Синопской набережной и проспекте Обуховской Обороны. Пробки начинались от набережной Обводного канала и участка Невского проспекта.

Пробка из автомобилей длинной в 6,3 километра в 18:00 часов была зафиксирована на внутренней стороне КАД. Там было затруднено движение от Токсовского шоссе до Шафировского проспекта.

Неблагоприятная дорожная ситуация также наблюдалась на Садовой улице, набережной Лебяжьей канавки и Троицком мосту. Также образовалась пробка на ЗСД в районе Васильевского острова.

Российские автоэксперты ранее дали советы по предотвращению ДТП с участием диких зверей. Специалисты рекомендуют не игнорировать дорожные знаки «Дикие животные».

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петербург пробки движение автомобилей
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