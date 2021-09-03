Конец рабочей недели петербуржцы провели в автомобильных пробках

Санкт-Петербург, 3 сентября. Высокий уровень загрузки дорог Санкт-Петербурга зафиксировали в пятницу, 3 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Судя по информации с карты, которую предоставил сервис, из-за ДТП было затруднено движение в районе площади Александра Невского. Там в заторах стояли автомобили на Синопской набережной и проспекте Обуховской Обороны. Пробки начинались от набережной Обводного канала и участка Невского проспекта.

Пробка из автомобилей длинной в 6,3 километра в 18:00 часов была зафиксирована на внутренней стороне КАД. Там было затруднено движение от Токсовского шоссе до Шафировского проспекта.

Неблагоприятная дорожная ситуация также наблюдалась на Садовой улице, набережной Лебяжьей канавки и Троицком мосту. Также образовалась пробка на ЗСД в районе Васильевского острова.

Российские автоэксперты ранее дали советы по предотвращению ДТП с участием диких зверей. Специалисты рекомендуют не игнорировать дорожные знаки «Дикие животные».