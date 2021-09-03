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Экономист Шамахов объяснил, почему не всем золотым медалистам удалось поступить на бюджет

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 19:59
Общество
Экономист Шамахов объяснил, почему не всем золотым медалистам удалось поступить на бюджет
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 3 сентября. Директор СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Шамахов в беседе с журналистами объяснил, почему в этом году не все золотые медалисты поступили на бюджетное отделение.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» гости и эксперты студии обсудили итоги приемной кампании, которая проходила в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга. Среди гостей выступил Шамахов, который смог разъяснить некоторые вопросы.

Эксперт отметил, что в этом году, несмотря на большое количество мест, не всем абитуриентам удалось занять бюджетные места на факультетах.

«Стобалльников у нас 80 человек, 314 золотых медалистов на 275 бюджетных мест, то есть золотые медалисты далеко не все поступили на бюджет, а поступили на платное», — отметил гость пресс-центра.

Экономист рассказал, что в последнее время абитуриенты ориентируются несколько на иные показатели, чем несколько лет назад. Долгое время выпускники школ отдавали свои документы в разные вузы, чтобы учиться на бюджетном отделении. Однако сейчас они отдают предпочтение тем местам, в которых видят для себя перспективу.

«Все чаще абитуриенты выбирают вуз своей мечты, и это правильно. Нужно понимать, где ты хочешь учиться, а не стремиться любой ценой попасть на бюджет в любом вузе. <...> Абитуриенты больше выбирают качество образования и перспективы трудоустройства», — отметил директор СЗИУ РАНХиГС.

Ранее стало известно, что в России объявят дополнительный набор в вузы. Решение обусловлено особенностями приемной кампании, проводящейся в этом году.

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