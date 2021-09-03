Сотрудница «Диво-острова» пойдет под суд за гибель коллеги на аттракционе

Санкт-Петербург, 3 сентября. Прокуратура утвердила обвинение по делу о причинении смерти по неосторожности в отношении 20-летней сотрудницы петербургского парка аттракционов.

Трагедия произошла в «Диво-острове» 6 июня. Девушка запустила аттракцион, когда на площадке находился ее 22-летний коллега. Молодой человек получил серьезную травму головы и скончался в больнице.

По данному факту возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что работница парка исполняла обязанности ненадлежащим образом и нарушила правила безопасности.

Материалы дела были направлены в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре. Обвиняемой могут назначить принудительные работы, ограничение свободы или тюремное заключение.

Отмечается, что молодой человек также допустил грубое нарушение техники безопасности, выйдя за ограждение действующего аттракциона.