Ленинградский зоопарк запустил традиционную акцию по сбору фруктов для животных

Санкт-Петербург, 3 сентября. Традиционная акция «Дары осени» стартовала в Ленинградском зоопарке. Жители Петербурга могут принять участие в мероприятии и порадовать животных фруктами и овощами.

Ленинградский зоопарк начал принимать продукты для своих обитателей. Петербуржцы могут принести животным сезонные фрукты, овощи и другие полезные лакомства. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Питомцы зоопарка особенно радуются осени, потому что получают от вас вкусные и полезные подарки. Хищники, приматы и грызуны полакомятся сочными овощами, ягодами и грибами, насекомые с удовольствием расположатся на коре дуба и в лесном мхе, а птицы построят из веток свои убежища», — рассказали представители зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Все продукты, которые посетители планируют принести зверям, обязательно должны быть свежими и спелыми. Поэтому администрация зоопарка настоятельно попросила не приносить испорченную продукцию. Оставить угощение можно на административном входе зоопарка в любое время без предварительного согласования.

Ленинградский зоопарк ранее проводит конкурс на лучшее имя для детеныша гиббона. Петербуржцы решили назвать малышку Афиной в честь одноименной греческой богини.