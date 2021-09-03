Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 19:40
19:36
Происшествия
В администрации Красносельского района Петербурга проходят обыски
19:33
Общество
Как укрепить иммунитет школьника: эффективные советы педиатра Марии Ревновой
19:30
Происшествия
Сотрудница «Диво-острова» пойдет под суд за гибель коллеги на аттракционе
19:29
Происшествия
Сорокавосьмилетний инвалид провел несколько дней в квартире с трупом матери
19:28
Наука
Геологи заявили о возможном извержении супервулкана в Индонезии
19:22
Технологии
Космонавт Дубров назвал историческим моментом переход с борта МКС на модуль «Наука»
19:21
Армия
В ОСК назвали сроки передачи ВМФ России новых подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск»
19:19
Шоу-бизнес
Телеведущий Андрей Норкин женился спустя почти год после смерти супруги
19:16
Общество
Шамахов объяснил, почему школьники не хотят доучиваться до 11 класса
19:13
Экономика
США намерены запустить программу материальной поддержки афганских беженцев
Все новости

Ленинградский зоопарк запустил традиционную акцию по сбору фруктов для животных

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 18:35
Общество
Ленинградский зоопарк запустил традиционную акцию по сбору фруктов для животных
Невские Новости

Санкт-Петербург, 3 сентября. Традиционная акция «Дары осени» стартовала в Ленинградском зоопарке. Жители Петербурга могут принять участие в мероприятии и порадовать животных фруктами и овощами.

Ленинградский зоопарк начал принимать продукты для своих обитателей. Петербуржцы могут принести животным сезонные фрукты, овощи и другие полезные лакомства. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Питомцы зоопарка особенно радуются осени, потому что получают от вас вкусные и полезные подарки. Хищники, приматы и грызуны полакомятся сочными овощами, ягодами и грибами, насекомые с удовольствием расположатся на коре дуба и в лесном мхе, а птицы построят из веток свои убежища», — рассказали представители зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Все продукты, которые посетители планируют принести зверям, обязательно должны быть свежими и спелыми. Поэтому администрация зоопарка настоятельно попросила не приносить испорченную продукцию. Оставить угощение можно на административном входе зоопарка в любое время без предварительного согласования.

Ленинградский зоопарк ранее проводит конкурс на лучшее имя для детеныша гиббона. Петербуржцы решили назвать малышку Афиной в честь одноименной греческой богини.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ленинградский зоопарк запустил традиционную акцию по сбору фруктов для животных
акция ленинградский зоопарк хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru