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Востоковед объяснил, как Япония может втянуть США в конфликт с Китаем из-за острова Сэнкаку

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 18:43
Политика
Востоковед объяснил, как Япония может втянуть США в конфликт с Китаем из-за острова Сэнкаку
pixabay.com

Санкт-Петербург, 3 сентября. Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов прокомментировал ситуацию вокруг территориальных споров Японии.

По его словам, Курильские острова, которые Япония почему-то считает своими, являются для Токио далеко не единственной причиной для территориальных споров с другими государствами. Существуют еще острова Сэнкаку. Так их называют японцы, Китай же величает их Дяоюйдао.

Как нетрудно догадаться, эта территория является спорной. Пекин считает, что Япония незаконно их оторвала от Китая еще в конце XIX века по результатам японо-китайской войны. В связи с этим Пекин демонстративно посылает в оспариваемые воды не только свои рыболовецкие суда, но и патрульные корабли, сказал он в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Тут необходимо отметить, что у Японии и США заключен договор по безопасности. Его пятая статья гласит, что американская сторона взяла на себя обязательство прийти на помощь, если Китай попытается силой захватить острова Сэнкаку. Таким образом, США могут быть втянуты в военное противостояние с одной из самых могущественных держав мира — Китаем, резюмировал востоковед.

Ранее Кистанов также объяснил, почему Россия никогда не отдаст Курильские острова Японии. Это сулит Москве потерей огромного количества морских ресурсов.

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япония сша китай
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