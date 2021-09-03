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В Петербурге мужчина выстрелил соседке в лицо из-за чистоты в квартире

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 18:07
Происшествия
В Петербурге мужчина выстрелил соседке в лицо из-за чистоты в квартире
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 3 сентября. Соседи в коммуналке не смогли договориться из-за графика уборки, что привело к попаданию девушки в реанимацию.

В ночь на 3 сентября стрелявший позвонил в полицию и рассказал о происшествии и конфликте с 19-летней соседкой. Молодые люди сидели на кухне и обсуждали график уборки съемной квартиры, в которой они жили. С каждой минутой спор разгорался все жарче, и парень схватился за травматический пистолет «Оса», лежавший на тумбочке и пригрозил оппонентке, что он выстрелит.

Однако девушка не поверила в реальность его угроз. Это возмутило парня еще больше и он нажал на курок. Испугавшись содеянного, молодой человек сам вызвал полицейских и рассказал, что произошло. Девушку доставили в больницу, где медики диагностировали ей перелом верхней челюсти. У стрелявшего изъяли пистолет и два патрона. Само оружие принадлежит третьему жильцу коммуналки.

Прибывшая на место происшествия скорая забрала девушку в больницу, где той провели операцию. Потерпевшая решила выгородить соседа: женщина сказала правоохранителям, что на нее якобы напал неизвестный мужчина около дома.

Не так давно жителя Новотроицка задержали за незаконное хранение пистолета Макарова и патронов, сообщало издание РИА56.

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