Автоэксперт Попов высоко отозвался о новом газомоторном парке Петербурга

Санкт-Петербург, 3 сентября. Новую площадку для экологичных городских автобусов Санкт-Петербурга оценил автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

Первый газомоторный парк автобусов в Северной столице начал работу на Хрустальной улице. На церемонии открытия присутствовал губернатор Александр Беглов. Он заявил, что технологичный транспорт станет основой полностью обновленной транспортной системы.

Инициативу градоначальника положительно оценил автомобильный эксперт Дмитрий Попов, указав на высокое качество установленного оборудования для будущего обслуживания.

«Начинка в боксах ультрасовременная, там линии мойки автобусов, подъемники для обслуживания. Видно, что проводилась инженерная подготовка территории», — цитируют его «Невские Новости».

Специалист объяснил, что для газомоторного общественного транспорта понадобится вместительный парк, который позволит обслуживать сложную технику. Ожидается, что полномасштабно автобусы начнут курсировать по маршрутам в следующем году. Новый парк будет отслеживать плотность пассажиропотока и выпускать дополнительные машины на дороги в случае необходимости, чтобы обеспечить более комфортные условия для горожан.

Другая инициатива губернатора Беглова ранее стала предметом внимания экономиста Андрея Лободы. Эксперт объяснил цели утвержденных администрацией города субсидий и их экономический потенциал.