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Технического директора осудят за гибель рабочего в Морском порту Петербурга
Происшествия
Технического директора осудят за гибель рабочего в Морском порту Петербурга
pixabay.com  /  Arek Socha

Санкт-Петербург, 3 сентября. Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника организации, из-за которого при работах в морском порту погиб человек.

СК установил, что фигурант уголовного дела нарушил правила безопасности при перемещении портального крана «Кондор» в Морском порту Санкт-Петербурга. Из-за бездействий руководителя на электрогазосварщика упала опорная балка крана. В результате он получил травмы и скончался на месте происшествия. Инцидент произошел 12 мая 2021 года. В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Сотрудники Следственного комитета расследует гибель рабочего на шинном заводе в Кирове. Его убило током. По предварительной версии, причина ЧП — человеческая халатность.

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