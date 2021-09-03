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Спрос на ипотечные кредиты в Петербурге сократился почти на треть
Экономика
Спрос на ипотечные кредиты в Петербурге сократился почти на треть
ПолитЭксперт

Санкт-Петербург, 3 сентября. Россияне, проживающие в Северной столице, стали брать меньше кредитов на приобретение квартир.

Жители Северо-Западного федерального округа продемонстрировали низкую заинтересованность в ипотечных займах, сообщает портал «Невские Новости» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Регулятор сравнил сумму выданных кредитов в июне и июле текущего года. Выяснилось, что второй месяц показал сокращение спроса на 26,1%. Другим выводом из статистических сведений стал факт уменьшения средней суммы кредита. В ЦБ отметили, что в июле объем средней ипотеки в регионе составлял 3,2 миллиона.

Российские потребители оказались в состоянии высокой долговой нагрузки. Потребительское кредитование идет высокими темпами, особенно в Москве, где за июль было выдано 63,8 тысячи ссуд.

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