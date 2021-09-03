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В Ленобласти для выявления нарушителей на дорогах начнут использовать квадрокоптеры
Общество
В Ленобласти для выявления нарушителей на дорогах начнут использовать квадрокоптеры
Пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области

Санкт-Петербург, 3 сентября. Дроны начнут следить за тем, не выезжают ли водители на полосы встречного движения. Запускать квадрокоптеры будут инспекторы ГИБДД.

В первую очередь беспилотники будут патрулировать выезды из Петербурга. На этих участках дорог движение традиционно особенно интенсивное, сообщили в ведомстве. Также там отметили, что использование квадрокоптеров позволит улучшить ситуация на дорогах.

Жужжащий квадрокоптер помог туристам на Курилах спастись от медведя. Сначала хищник завороженно наблюдал за приближающимся устройством, затем скрылся в лесной чаще.

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