Депутат Вострецов отметил важность среднего специального образования в России

Санкт-Петербург, 3 сентября. Студенты, получившие среднее специальное образование, имеют преимущество при трудоустройстве, считает депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Депутат, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов посетил один из колледжей Санкт-Петербурга, где ведется подготовка специалистов-реставраторов. В ходе встречи парламентарий указал на важность получения среднего специального образования и отметил, что выпускники колледжей имеют важное преимущество перед студентами университетов: они устраиваются на работу в 100% случаев.

Отдельной темой для обсуждения стала проблема общежитий. По словам Вострецова, многие образовательные учреждения такого типа не имеют мест, где можно было бы разместить иногородних студентов. Он подчеркнул, что поднимет этот вопрос в Государственной думе РФ. В заключение встречи парламентарий вручил учащимся памятные подарки и выступил с напутствующим словом.

«Уверен, что из вас вырастет не просто достойная нам смена, а сформируется будущий фундамент для экономического рывка России», — заявил он.

Как сообщалось ранее, депутат Сергей Вострецов поддержал меры Роспотребнадзора, введенные для защиты учащихся российских школ от коронавирусной инфекции. По его словам, победа над пандемией возможна общими усилиями россиян.