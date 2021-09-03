Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 13:35
13:35
Спорт
Россиянин Роман Макаров завоевал паралимпийскую бронзу в Токио
13:31
Происшествия
Уральские таможенники прокомментировали инцидент с выброшенными письмами из Узбекистана
13:31
Спорт
Лукашенко высказался об «убогой» игре сборной Белоруссии по футболу
13:29
Армия
Мотострелки ВС РФ ударили по «боевикам» из установок «Нона-СВК» на учениях в Туве
13:18
Общество
Военный эксперт Кошкин, оценивая фильм «Шугалей 3», напомнил о крахе США в Афганистане
13:16
Армия
Военные из России, КНР и Узбекистана установили семь мировых рекордов на АрМИ-2021
13:16
Общество
В Латвии может появиться кабельный телеканал для русскоязычных зрителей
13:15
Общество
Стало известно, сколько Богомолов заработал на двух постановках в МХТ Чехова
13:15
Весь мир
Американские ультраправые объявили о подготовке масштабного митинга перед Капитолием
13:14
Общество
Шуфутинов день. Как 3 сентября превратилось в шуточный праздник?
Все новости

Депутат Вострецов отметил важность среднего специального образования в России
Общество
Депутат Вострецов отметил важность среднего специального образования в России
facebook.com  /  Сергей Вострецов

Санкт-Петербург, 3 сентября. Студенты, получившие среднее специальное образование, имеют преимущество при трудоустройстве, считает депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Депутат, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов посетил один из колледжей Санкт-Петербурга, где ведется подготовка специалистов-реставраторов. В ходе встречи парламентарий указал на важность получения среднего специального образования и отметил, что выпускники колледжей имеют важное преимущество перед студентами университетов: они устраиваются на работу в 100% случаев.

Отдельной темой для обсуждения стала проблема общежитий. По словам Вострецова, многие образовательные учреждения такого типа не имеют мест, где можно было бы разместить иногородних студентов. Он подчеркнул, что поднимет этот вопрос в Государственной думе РФ. В заключение встречи парламентарий вручил учащимся памятные подарки и выступил с напутствующим словом.

«Уверен, что из вас вырастет не просто достойная нам смена, а сформируется будущий фундамент для экономического рывка России», — заявил он.

Как сообщалось ранее, депутат Сергей Вострецов поддержал меры Роспотребнадзора, введенные для защиты учащихся российских школ от коронавирусной инфекции. По его словам, победа над пандемией возможна общими усилиями россиян.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Депутат Вострецов отметил важность среднего специального образования в России
образование встреча колледж сергей вострецов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru