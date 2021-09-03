Родители забыли забрать трехлетнюю дочь из сада в Колпино

Санкт-Петербург, 3 сентября. Супружеская пара не стала забирать ребенка из учреждения для общественного воспитания детей, отключив телефоны. Воспитательница детсада позвонила в полицию.

Инцидент произошел вечером 2 сентября. Женщина обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что родители не забрали дочь из детсада, расположенного на Южной улице в поселке Понтонный. В результате малышку отправили в детскую больницу как ребенка, оставшегося без попечения взрослых.

Сотрудники МВД, изучая семью, узнали, что супруги не раз попадали в поле зрения полиции. Так, 36-летнюю женщину привлекали к ответственности за мелкое хулиганство. Ее мужа — 25 летнего уроженца Таджикистана — судили за кражу и угрозу убийством.