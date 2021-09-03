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Отопительный сезон в Петербурге начнется в середине сентября
Общество
Отопительный сезон в Петербурге начнется в середине сентября
pixabay.com

Санкт-Петербург, 3 сентября. Отопительный сезон в Санкт-Петербурге планируют начать не раньше середины сентября. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

В квартирах жителей Северной столицы скоро потеплеет. По словам главы Петербурга, большинство многоквартирных домов уже получили отопительные паспорта. Еще 3% домов получат документацию до 15 сентября.

«Мы движемся по тому же графику, что и в прошлом году», — отметил Беглов.

В прошлом году коммунальщики периодически включали отопление с 17 сентября, а полноценно батареи стали горячими 15 октября. Закончился отопительный сезон 13 мая, когда погода резко стала теплой.

Стоит отметить, что регулярное отопление объявляется в том случае, если в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха составляет менее +8 градусов.

Ранее сообщалось, что ливни и шквалистый ветер ожидаются в Петербурге 3 сентября. Соответствующее предупреждение сделали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

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