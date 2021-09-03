Рабочая неделя в Петербурге завершится осадками и ветром

Санкт-Петербург, 3 сентября. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде, которая ожидает жителей Санкт-Петербурга в пятницу, 3 сентября.

По словам специалиста, погоду в Северной столице будет формировать активный североатлантический циклон. Его центр к середине дня сместится в Верхневолжье.

«Облачная спираль циклона будет закрывать небо плотной пеленой, пройдут дожди и усилится ветер», — сообщил Леус на своей странице в соцсети.

Он отметил, что воздух в городе на Неве прогреется лишь до +10...+12 градусов. Ожидается усиление ветра и дожди. Атмосферное давление продолжит расти, его показатели составят 753 мм. ртутного столба. В Ленинградской области также прогнозируется снижение температуры. Там столбики термометров достигнут отметки +8...+13 градусов. Ветер будет дуть северный, 6-11 метров в секунду.