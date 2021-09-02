Ford влетел в дорожный знак и опрокинул его на машины в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 сентября. Серьезная авария произошла вечером в Петербурге на Красносельском шоссе. Водитель Forda на скорости врезался в дорожный знак и уронил его на встречные машины.

ДТП произошло в районе Колобановской улицы. По предварительной информации, автомобиль Ford после столкновения с дорожным знаком подняло почти вертикально. Сработали подушки безопасности, передает Telegram-канал «Мегаполис».

«Я ехал за этим белым "Фордом". Его все время мотало на встречную сторону, при этом долго был включен левый поворотник», — рассказал очевидец произошедшего.

Правоохранители выехали к месту происшествия. По словам очевидцев, водитель вылез из автомобиля без видимых травм. Сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.

Еще одно ДТП произошло на Минской улице в Москве. Таксист сбил пешеходов. Два человека получили травмы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут процессуальное решение.