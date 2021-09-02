Петербурженка посадила за руль каршерингового автомобиля ребенка

Санкт-Петербург, 2 сентября. Женщина решила воспользоваться услугами каршеринга и поучить вождению малолетнего ребенка. Свидетелем инцидента стал корреспондент Федерального агентства новостей.

Петербурженка взяла в аренду автомобиль на Пулковском шоссе рядом с домом номер 71 корпус один. Она сама села за руль и разместила у себя на коленях маленького мальчика, после чего отправилась в путь. Примечательно, что это произошло еще и в темное время суток, когда видимость на дорогах ограничена.

Водители каршеринговых автомобилей нередко попадают в инциденты. Ранее одна из арендованных машин влетела в островок безопасности на пешеходном переходе, сбила дорожные знаки и повалила светофор в Санкт-Петербурге. Нарушитель скрылся с места ДТП, очевидцы рассказали, что тот мог уехать на другом каршеринговом автомобиле. Правоохранительные органы выясняют личность водителя.