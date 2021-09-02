Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 22:21
22:13
Общество
Пушков окрестил природные катастрофы новой нормой современности
22:12
Спорт
Игрок молодежной сборной России Марадишвили подписал контракт с «Локомотивом»
22:12
Политика
США и Россия продолжают вести консультации в сфере кибербезопасности
22:09
Весь мир
Центральноафриканский депутат призвал инвестировать в горнорудный сектор страны
22:08
Общество
Критики упрекнули экранизацию сказки о Золушке в отсутствии элегантности
22:05
Происшествия
Женщина погибла в результате пожара в Приморском районе Петербурга
22:02
Политика
Биограф Елизаветы II Деннисон обозначил два условия отказа королевы от престола
21:50
Общество
Муром занял первое место в рейтинге старинных городов для поездок на машине
21:47
Общество
Появился тизер киноадаптации «Колеса времени» Роберта Джордана
21:45
Шоу-бизнес
Паулина Андреева оставила сына от Бондарчука ради съемок
Все новости

Петербурженка посадила за руль каршерингового автомобиля ребенка
Происшествия
Петербурженка посадила за руль каршерингового автомобиля ребенка
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 2 сентября. Женщина решила воспользоваться услугами каршеринга и поучить вождению малолетнего ребенка. Свидетелем инцидента стал корреспондент Федерального агентства новостей.

Петербурженка взяла в аренду автомобиль на Пулковском шоссе рядом с домом номер 71 корпус один. Она сама села за руль и разместила у себя на коленях маленького мальчика, после чего отправилась в путь. Примечательно, что это произошло еще и в темное время суток, когда видимость на дорогах ограничена.

Водители каршеринговых автомобилей нередко попадают в инциденты. Ранее одна из арендованных машин влетела в островок безопасности на пешеходном переходе, сбила дорожные знаки и повалила светофор в Санкт-Петербурге. Нарушитель скрылся с места ДТП, очевидцы рассказали, что тот мог уехать на другом каршеринговом автомобиле. Правоохранительные органы выясняют личность водителя.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Петербурженка посадила за руль каршерингового автомобиля ребенка
ребенок автомобиль каршеринг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru