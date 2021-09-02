Автомобиль загорелся в Красносельском районе Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 2 сентября. Пожар произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в местном МЧС.

Экстренные службы получили сообщение об инциденте 2 сентября в 20:50 часов по местному времени. Пожар произошел на Авангардной улице, рядом с домом номер семь. На место происшествия прибыли одна единица специальной техники и пять человек личного состава.

Огонь охватил легковой автомобиль на площади в один квадратный метр. В нем выгорели приборная панель и салон. Информация о пострадавших не поступала.

Два человека ранее заживо сгорели в автомобиле, столкнувшемся с фурой Volvo на трассе около села Сторожевка в Саратовской области. Повреждения тел оказались настолько серьезными, что специалистам не удалось определить даже пол жертв. Личность погибших установят в результате патологоанатомической экспертизы.