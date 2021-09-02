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Реализация Бегловым нацпроекта «Производительность труда» положительно отражается на промышленности
Реализация Бегловым нацпроекта «Производительность труда» положительно отражается на промышленности
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт‑Петербурга

Санкт-Петербург, 2 сентября. Работа губернатора Петербурга Александра Беглова по повышению производительности труда на предприятиях очень важна для города, считает политолог Дмитрий Солонников.

Национальный проект «Производительность труда», направленный на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, был принят в 2018 году. В нем участвуют более 70 петербургских предприятий. По словам Беглова, программа позволила в среднем увеличить выработку на 31%, снизить время производственного процесса на 39%, а объемы незавершенного производства сократить на 36%.

Эти цифры говорят об эффективности нацпроекта, считает эксперт Дмитрий Солонников. С помощью повышения производительности труда улучшается инфраструктура, повышается качество образования и здравоохранения, добавил он.

«Большая производительность труда, большая эффективность предприятий повышают конкурентоспособность промышленности Петербурга», — поделился политолог с Невскими Новостями.

Ранее Беглов побывал на открытии новой школы в Приморском районе Петербурга. Строительство образовательного учреждения было анонсировано в 2019 году, объект, возведение которого контролировал губернатор, был сдан в рекордные сроки.

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петербург производительность беглов
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