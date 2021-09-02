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Петербургская полиция задержала цыган за кражу рогатого скота в Красном Селе
Происшествия
Петербургская полиция задержала цыган за кражу рогатого скота в Красном Селе
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Санкт-Петербург, 2 сентября. Правоохранители задержали в Красносельском районе трех представителей цыганской общины, которые подозреваются в краже двух коров и быка.

Согласно данным МВД, преступление произошло во время выпаса скота в Красном Селе. У местных жителей пропали две годовалые коровы и полуторагодовалый бычок. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленники планировали продать украденных животных на мясо. Общая сумма нанесенного ущерба составила порядка 400 тысяч рублей.

В данный момент живые коровы и разделанная туша быка возвращены хозяину. Подозреваемые задержаны. В отношении них было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ведется расследование.

Продавец ювелирных изделий похитила из салона в Новосибирске золото на 4 млн рублей и сбежала в Саратов.

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кража похищение уголовное дело преступление бык коровы
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