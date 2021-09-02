Власти Петербурга сообщили о старте приема заявлений по «гаражной амнистии»

Санкт-Петербург, 2 сентября. Комитет имущественных отношений Петербурга начал прием заявлений по «гаражной амнистии» от горожан, заявили в Смольном.

Жители Петербурга, чьи гаражи расположены в городе, могут сделать их своей собственностью. Комитет имущественных отношений Северной столицы начал принимать заявления по «гаражной амнистии».

«Владельцы гаражей на территории Петербурга могут получить бесплатно в собственность земельные участки, на которых они расположены», — сказано в сообщении.

Комитет имущественных отношений будет рассматривать поступившую заявку не менее месяца. В случае, если она будет соответствовать всем требованиям, земельный участок станет частной собственностью.

Так называемая гаражная амнистия начала действовать в России с 1 сентября. Согласно нововведениям, россияне могут воспользоваться упрощенным порядком получения в собственность земельного участка в течение 5 лет.