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Петербургские ученые опробовали способ лечения рака с помощью наномагнитов

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 19:33
Хорошие новости России
Петербургские ученые опробовали способ лечения рака с помощью наномагнитов
pixabay.com

Санкт-Петербург, 2 сентября. Метод таргетного транспорта лекарств для лечения рака с помощью наноразмерных носителей предложили использоваться в Северной столице.

Ученые по всему миру разрабатывают разные способы лечения онкологических заболеваний. Метод таргетного транспорта лекарств с использованием наноразмерных носителей считается одним из самых перспективных направлений в борьбе с раком, рассказал доцент кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Камиль Гареев. Петербургские ученые уже начали осваивать эту технологию.

«Опыты in vivo подтверждают, что происходит концентрация частиц в тканях. Это говорит о том, что в обозримой перспективе можно будет переходить к доклиническим исследованиям», — уточнил Гареев.

Различные виды рака остаются одной из основных причин смерти по всему миру. Согласно прогнозу Американского онкологического общества и Международного агентства по изучению рака, через 20 лет число пациентов с этим заболеванием может увеличиться почти вдвое.

Некоторые виды рака труднее остальных диагностировать на ранних стадиях, рассказал онколог Сергей Тюляндин. К таким онкологическим заболеваниям относятся злокачественные новообразования в носу, горле, гортани и области рта.

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