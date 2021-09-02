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Московский рынок в Петербурге переформатируют в гастромаркет к весне 2022 года

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 19:26
Общество
Московский рынок в Петербурге переформатируют в гастромаркет к весне 2022 года
pexels.com  /  Erik Scheel

Санкт-Петербург, 2 сентября. Крупный Московский рынок в Санкт-Петербурге переформатируют в гастромаркет. Открытие обновленного объекта запланировано на май 2022 года.

Реконструкция продовольственного рынка будет стоить около 250 млн рублей. Площадка на улице Решетникова сохранит торговую функцию. Там представят 30 продовольственных и 24 гастрономических концепции. Модернизацией Московского рынка займется Александр Шавлиашвили, который осуществил подобную идею на Васильевском острове.

«Люди больше не ходят на рынки, потому что там лежат те же продукты, что в магазине, только дороже», — отметил Шавлиашвили в комментарии РБК.

На одной площадке будут работать представители классической торговли, поставщики для городских ресторанов и предприятия общественного питания. В обновленном формате Московский рынок начнет работать в мае 2022 года. Планы реконцепции рынков Северной столицы ранее анонсировали в Смольном.

В Петербурге реконструируют не только объекты торговли, но и места для отдыха. Например, с 1 сентября в Северной столице для проведения работ по благоустройству закрылся пляж парка 300-летия.

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открытие рынок гастромаркет
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