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Экс-инспектор петербургского Россельхознадзора ответит в суде за служебный подлог

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 18:57
Происшествия
Экс-инспектор петербургского Россельхознадзора ответит в суде за служебный подлог
pixabay.com

Санкт-Петербург, 2 сентября. В Петербурге завершено расследование уголовного дело, возбужденного в отношении экс-инспектора отдела погранветконтроля Россельхознадзора. Его обвиняют в служебном подлоге.

Согласно данным следствия, в период с июня по ноябрь 2019 года обвиняемый изготавливал фиктивные ветеринарные сертификаты на товары стратегического назначения. Этим он поспособствовал незаконным 47 контрабандным поставкам неаттестованных субпродуктов домашних кур весом более 1,4 тысячи тонн во Вьетнам и Китай. Общая стоимость сбытого товара составила свыше 119,8 миллионов рублей.

В отношении инспектора было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из иной личной заинтересованности). К настоящему моменту расследование завершено. Все материалы дела вместе с обвинительным прокурорским заключением переданы в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для дальнейшего рассмотрения по существу.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника Выборгской таможни. Мужчина обвиняется во взяточничестве.

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суд россельхознадзор уголовное дело служебный подлог
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