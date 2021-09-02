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Закупка новогодних елей обойдется бюджету Петербурга в 33 млн рублей

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 18:53
Экономика
Закупка новогодних елей обойдется бюджету Петербурга в 33 млн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Санкт-Петербург, 2 сентября. Бюджет на приобретение декоративных искусственных деревьев на Новый год определили в Смольном.

Власти Северной столицы направят 33,4 миллиона рублей на покупку 14 искусственных елей, которые украсят город к новогодним праздникам. Такая информация содержится на портале госзакупок.

Деревья предназначаются для 11 районов Петербурга из 18. Жители Адмиралтейского, Курортного, Фрунзенского, Выборгского, Пушкинского, Колпинского и Красносельского районов останутся без главного новогоднего символа.

Заказчиком числится СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления», а исполнителем — ООО «Светодизайн». В стоимость входит установка до 19 декабря и демонтаж деревьев после праздника, до 15 марта 2022 года. В прошлом году власти приняли решение установить на Дворцовой площади столетнюю живую ель.

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