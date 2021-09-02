Журавлев сообщил о подвижках в судебном разбирательстве по жалобе Булановой на избирком

Санкт-Петербург, 2 сентября. Петербургский суд не нашел основания для отказа территориальной избирательной комиссии регистрировать Татьяну Буланову в качестве кандидата на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга.

В среду, 1 сентября, городской суд Санкт-Петербурга рассмотрел жалобу Булановой на повторный отказ ТИК, поделился глава партии «Родина» Алексей Журавлев в своем Telegram-канале.

«Прокурор, ознакомившись с позицией Булановой и фактическими обстоятельствами дела, поддержал доводы жалобы нашего кандидата», — указал Журавлев.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ТИК подал на проверку в полицию неверные данные, из-за чего комиссия сочла, что подписи в поддержку Булановой были недействительны и не одобрили ее кандидатуру для участия в выборах. В прокуратуре подчеркнули, что ошибка была допущена со стороны проверяющей комиссии, а не сборщиков подписей. Однако, несмотря на вескую позицию прокуратуры, суд претензии Булановой не поддержал.

Ранее Журавлев высказался по поводу недобросовестной политики некоторых торговых сетей и предложил включить в ФАС общественную мониторинговую службу, которая бы сравнивала цены на товары первой необходимости.