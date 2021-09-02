Экс-сотруднику Выборгской таможни вынесли приговор по делу о взяточничестве

Санкт-Петербург, 2 сентября. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника Выборгской таможни. Мужчина обвиняется во взяточничестве.

Согласно данным следствия, в период с 2018 по 2019 годы в обмен на 50 тысяч рублей обвиняемый «закрывал глаза» на провоз через границу незадекларированного товара из Финляндии в Россию. Экс-таможенник не осматривал проезжающие транспортные средства и не применял к ним меры административного характера.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). Суд признал таможенника виновным. Мужчине назначен штраф в размере 700 тысяч рублей, а также наложен запрет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, в том числе в ФТС сроком на три года.

Басманный суд Москвы отменил приговор двум следователям центрального аппарата СК Сергею Дубинскому и Андрею Триневу. Ранее их признали виновными в получении крупной взятки.