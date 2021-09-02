«Хранительница» Петропавловской крепости кошка Капитолина умерла в 20 лет

Санкт-Петербург, 2 сентября. Ушла из жизни старейшая «хранительница Петропавловской крепости кошка Капа. Питомице было более 20 лет. Об уходе кошки из жизни сообщили сотрудники Музея истории Санкт-Петербурга.

Музейные смотрители выразили сожаление о потере пушистой сотрудницы, которая по праву являлась неотъемлемой частью сердца города и любимицей посетителей и работников Петропавловской крепости.

«Друзья, с прискорбием сообщаем, что с нами больше нет дорогой и любимой Капитолины», — написали представители музея в социальных сетях.

Они также отметили, что Капа прожила «долгую и насыщенную жизнь» и навсегда останется в памяти сотрудников и посетителей петербургского музея.