Ливни и шквалистый ветер ожидаются в Петербурге 3 сентября

Санкт-Петербург, 2 сентября. Непогода надвигается на Санкт-Петербург. Соответствующее предупреждение сделали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сильные дожди ожидаются в Северной столице 3 сентября. Скорость северо-западного ветра будет достигать 18 метров в секунду. Перед ненастьем горожанам рекомендуется убрать вещи с балконов и дворов и закрыть окна. Автомобилистам следует оставить машины в гаражах. Оказавшимся на улице пешеходам необходимо держаться вдали от линий электропередач и неустойчивых сооружений.

Последний месяц лета в Петербурге стал самым холодным за последние девять лет. При этом погода в Северной столице в течение всего августа полностью соответствовала долгосрочным прогнозам синоптиков.