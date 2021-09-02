Студентов колледжа телекоммуникаций им. Кренкеля эвакуируют из-за пожара

Санкт-Петербург, 2 сентября. В Петербурге эвакуировали более 400 студентов колледжа телекоммуникаций имени Э. Т. Кренкеля из-за возгорания в одной из аудиторий.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Возгорание началось в корпусе на набережной реки Мойки. В аудитории на четвертом этаже в плафоне одного из светильников произошло короткое замыкание.

Из-за пожарной тревоги были эвакуированы 405 человек, 45 из которых — персонал колледжа. Сообщается, что никто не погиб и не пострадал. Учебный процесс также не был нарушен: все студенты уже вернулись в аудитории и продолжили занятия.

В Магнитогорске в Челябинской области из-за детской шалости едва не погибла целая семья. Пожар произошел в квартире дома на улице Строителей. На одного из детей упал горящий натяжной потолок, сообщало информационное агентство URA.RU.