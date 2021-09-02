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Полицейские задержали банду грабителей в Василеостровском районе Петербурга

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 11:13
Происшествия
Полицейские задержали банду грабителей в Василеостровском районе Петербурга
66.мвд.рф  /  МВД России

Санкт-Петербург, 2 сентября. Стражи порядка задержали по «горячим следам» злоумышленников, которые забрали у прохожего два телефона. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело.

Преступление было совершено у дома №27 по Железноводской улице в Василеостровском районе. Потерпевший 61-летний мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением, что его обокрали. По его словам, трое «молодчиков» избили его и забрали два мобильных телефона. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников по «горячим следам». Они не успели далеко уйти от места преступления. Четверых мужчин поймали во дворе соседнего дома.

В отношении одного из подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит лишение свободы от пяти до семи лет. Остальных опросили в качестве свидетелей и отпустили.

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полиция воры обокрали
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