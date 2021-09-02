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Молодые люди устроили стрельбу из газового пистолета в петербургском автобусе

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 10:58
Происшествия
Молодые люди устроили стрельбу из газового пистолета в петербургском автобусе
Невские Новости

Санкт-Петербург, 2 сентября. Юноши в возрасте от 17 до 20 лет устроили стрельбу в салоне автобусе из-за конфликта с кондуктором. Инцидент произошел в в Красногвардейском районе Петербурга.

Четверо молодых людей отказались оплачивать проезд и вступили в словесный конфликт с кондуктором, который впоследствии перерос в потасовку. После того, как безбилетники покинули общественный транспорт, один из хулиганов вновь забежал в автобус и выстрелил из газового пистолета в воздух. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.

Правоохранители задержали троих нарушителей. Оказалось, что двое из них ранее уже привлекались к административной ответственности. В отношении задержанных составлен протокол по факту мелкого хулиганства. Личность четвертого дебошира устанавливается.

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