Молодые люди устроили стрельбу из газового пистолета в петербургском автобусе

Санкт-Петербург, 2 сентября. Юноши в возрасте от 17 до 20 лет устроили стрельбу в салоне автобусе из-за конфликта с кондуктором. Инцидент произошел в в Красногвардейском районе Петербурга.

Четверо молодых людей отказались оплачивать проезд и вступили в словесный конфликт с кондуктором, который впоследствии перерос в потасовку. После того, как безбилетники покинули общественный транспорт, один из хулиганов вновь забежал в автобус и выстрелил из газового пистолета в воздух. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.

Правоохранители задержали троих нарушителей. Оказалось, что двое из них ранее уже привлекались к административной ответственности. В отношении задержанных составлен протокол по факту мелкого хулиганства. Личность четвертого дебошира устанавливается.