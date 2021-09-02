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Детеныш гиббона в Ленинградском зоопарке получил имя
Общество
Детеныш гиббона в Ленинградском зоопарке получил имя
wikipedia.org  /  Derek Ramsey (Ram-Man) / CC BY-SA 2.5

Санкт-Петербург, 2 сентября. Петербуржцы выбрали имя для детеныша гиббона из Ленинградского зоопарка. В конкурсе на лучшую кличку для малышки приняли участие более 780 человек.

Одним из условий было то, что имя должно было быть греческим, так как отца детеныша гиббона зовут Персей, а мать Габиной, отметили в пресс-службе зоопарка.

Жители Северной столицы предлагали назвать животное Клео, Моникой, Пенелопой, Булочкой, Ягодкой, но наиболее подходящим оказалось имя Афина. Его петербуржцы предложили 45 раз. Все «авторы» этой клички получат в подарок бесплатные билеты в питомник.

Тем временем москвичи выбрали имя для второй белой медведицы из столичного зоопарка, сообщало РИАМО. Спасенное в Якутии животное назвали Томпа. В голосовании по выбору имени приняли участие более 162 тыс. человек. Конкурс проводился в течение месяца.

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