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Температура воздуха в Петербурге опустится ниже нормы 2 сентября
Общество
Температура воздуха в Петербурге опустится ниже нормы 2 сентября
Невские Новости

Санкт-Петербург, 2 сентября. Ухудшение погодных условий ожидается на территории Петербурга 2 сентября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На погоду в Петербурге будет оказывать влияние тыловая часть циклона, который переместился на северо-восток Европейской России. Это погодное явление принесет в город кратковременные дожди, отметил Леус.

«Температура воздуха будет ниже нормы. В Петербурге термометры покажут +13...+15 градусов. В области их значение будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла», — добавил он.

Кратковременные дожди в Северной столице будут сопровождаться северо-западным ветром. Местами его порывы будут достигать 10 метров в секунду, заявил синоптик.

Аналогичная погода ожидается 2 сентября также и в Москве. Дневная температура воздуха в столичном регионе составит от 12 до 14 градусов выше нуля. На протяжении дня в городе будет идти небольшой дождь. В ночь на пятницу столбик термометра опустится до +5, заявили в Гидрометцентре.

Первый осенний день в Петербурге ознаменовался непогодой. В некоторых районах Северной столицы прошел сильный дождь. Местами он сопровождался градом, сообщает spbdnevnik.ru.

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